RC Lens – Mercato : un ancien Marseillais en approche !

RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Le début de la préparation pour la saison prochaine approche à grands pas. Au RC Lens, les dirigeants veulent que l’équipe continue sur la lancée de la saison dernière. Alors que plusieurs joueurs vont quitter le club dans les prochains jours, des arrivées semblent inévitables. Un ancien Marseillais va venir renforcer le secteur défensif des Sang et Or, pour les prochaines saisons.

Selon “L’Équipe“, Nottingham Forest et le RC Lens ont trouvé un accord pour le transfert du gardien français, Brice Samba. L’ancien portier de l’OM devrait signer pour un montant de cinq millions d’euros. Avec ce recrutement, les dirigeants lensois vont compenser la blessure de Wuilker Farinez, dans le court terme, puis le départ à venir de Jean-Louis Leca.

Pour résumer

Le RC Lens poursuit son mercato estival et un ancien Marseillais pourrait venir rejoindre les rangs des Sang et Or. Nottingham Forest et le RC Lens ont trouvé un accord pour le transfert du gardien français, Brice Samba (28 ans) passé par l'OM.