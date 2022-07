RC Lens - Mercato : un attaquant de Ligue 2 entre Lens et le Stade Rennais ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En fin de semaine dernière, L’Équipe a fait un point complet sur la suite du mercato du RC Lens. Le club artésien prévoit ainsi de se renforcer par une arrivée au milieu. Les pistons Ismaël Boura et Charles Boli devraient être prêtés, comme l'attaquant Ibrahima Baldé. Le défenseur central Steven Fortes, en fin de contrat en juin 2023, est sollicité par plusieurs formations de L2. Enfin, plusieurs équipes de L1 sont intéressées par l'attaquant Ignatius Ganago, dont le RC Lens ne veut pas séparer, sauf offre d'au moins 5 M€. En cas de départ, Foot Mercato fait savoir que Norman Bassette (SM Caen, 17 ans) serait ciblé. La concurrence est, cependant, très rude, puisque le Stade Rennais serait sur les rangs en remplacement de Mathys Tel, en partance pour le Bayern Munich pour un montant record. 📂 D’après @Santi_J_FM - Norman Bassette serait dans le viseur du Racing Club de Lens. La concurrence est, cependant, très très rude.



L’attaquant belge de 17 ans est sous contrat avec Caen jusqu’en 2025. pic.twitter.com/6e2bMIMHEL — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) July 23, 2022

Pour résumer Alors que certains clubs de Ligue 1 s’intéressent à Ignatius Ganago, que le RC Lens ne laissera pas filer à moins de 5 millions d’euros, son éventuel remplaçant serait déjà identifié au mercato. Le Stade Rennais est à l’affût.

