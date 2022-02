RC Lens - Mercato : un autre club italien que la Roma suit Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le Racing Club de Lens connaît un trou d'air depuis trois mois, c'est pour un ensemble de raisons mais notamment parce que ses meilleurs joueurs de la saison ne sont pas au mieux, à commencer par Jonathan Clauss mais aussi Facundo Medina. Le défenseur central argentin de 22 ans avait impressionné les observateurs lors de sa première année en Europe. Il est un peu moins souverain cette saison mais n'en demeure pas moins un joueur très prometteur.

Et cela, nombre de clubs étrangers l'ont compris. Manchester United est un courtisan de longue date, de même que l'AS Roma. Les Giallorossi voulaient même le recruter cet hiver mais le Racing s'est montré intransigeant. Ils seraient disposés à attendre cet été pour repasser à l'attaque. Mais ils ne seront plus seuls dans le Calcio à vouloir attirer Medina. Selon Calcio Mercato, la Fiorentina, qui devrait perdre le Serbe Nikola Milenkovic, courtisé par la Juventus et l'AC Milan, aurait jeté son dévolu sur l'Argentin. Une grosse concurrence s'annonce pour recruter l'ancien de Talleres.