RC Lens - Mercato : un autre départ que Fofana et Openda se précise !

RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Chicago Fire pour 6 millions d'euros, Adam Buksa, loin d'être épargné par les blessures, a vécu une première saison très compliqué sous le maillot sang et or, pour ne pas dire plus, et pourrait quitter le club artésien cet été.

Buksa de retour en MLS ?

Déjà courtisé par le club saoudien d’Al-Ettifaq, l'attaquant polonais serait aussi sur les tablettes de la franchise de Nashville, à en croire les informations des médias américains. Un an seulement après son départ du Chicago Fire, Adam Buksa, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Sang et Or, pourrait donc déjà faire son retour en MLS.

🔴🔶 RC Lens - Mercato : un chouchou de l'OM pour débloquer le dossier Openda ? https://t.co/lZy4DXdIOB — But! Lens (@But_Lens) July 10, 2023

