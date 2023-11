RC Lens - Mercato : un dossier encore plus alléchant que Meupiyou (FC Nantes) réactivé cet hiver !

Le RC Lens a déjà lancé les grandes manœuvres en vue du prochain mercato. Si le club artésien pourrait se jeter sur Bastien Meupiyou, à qui le FC Nantes ouvrira la porte cet hiver, un autre dossier intéresse les Sang et Or : Sekou Koita (RB Salzbourg, 23 ans).

Selon Fabrizio Romano, l’attaquant malien envisage un départ de Salzbourg en janvier et le RC Lens ferait toujours partie des clubs attentifs à sa situation, tout comme Stuttgart et Francfort ainsi que des formations saoudiennes. Koita a marqué 3 buts en 5 matches de championnat cette saison, en Autriche.

Problème : il a dû renoncer aux 3 matches qui ont suivi en raison d’un problème aux adducteurs qui ont limité son temps de jeu depuis septembre dernier. Sous contrat jusqu’en 2024, il est estimé à 7 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

🚨🇲🇱 EXCL: Sékou Koita, planning to leave RB Salzburg in January. Eintracht Frankfurt, Lens and Stuttgart are now showing interest in 23 year old striker.



Current deal expires in June 2024 so January exit considered best solution.



Saudi clubs have also been inquiring. pic.twitter.com/qEYIraY1F4