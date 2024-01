RC Lens - Mercato : un autre géant que le PSG débarque pour Danso

Kevin Danso (25 ans) est un homme très courtisé cet hiver. Déjà dragué par le PSG, en cas de départ de Nordi Mukiele au mercato, le défenseur central du RC Lens serait également dans le viseur du Bayern Munich.

« Le Bayern ajoute Danso à sa liste restreinte de défenseur central alors que Radu Dragusin se rapproche du transfert de Tottenham après l'offre officielle envoyée aujourd'hui, affirme Fabrizio Romano. Danso figurait déjà sur la liste du Bayern l'été dernier, mais il a ensuite signé un nouvel accord à Lens. C'est encore une option explorée par le Bayern. »

Pour rappel, ce même Bayern Munich est également intéressé par Mukiele au PSG...

🚨🔴 EXCLUSIVE: Bayern add Kevin Danso to their centre-back shortlist as Radu Dragusin gets closer to Tottenham move after official bid sent today.



Danso was already on Bayern list last summer but then he signed new deal at Lens.



🇦🇹 He’s again an option explored by Bayern. pic.twitter.com/pNwCvZtxGz