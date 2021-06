RC Lens – Mercato : un buteur à la relance va signer aujourd'hui !

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En quête d'un attaquant pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le RC Lens va enregistrer son premier renfort de l'été. D'après La Voix du Nord et L'Equipe, Wesley Saïd (26 ans) va s'engager dans l'Artois pour trois saisons.

Saïd sort de deux saisons cauchemardesques

En fin de contrat au Toulouse FC et sortant d'une saison blanche après une rupture des ligaments croisés du genou, l'ancien joueur du Stade Rennais et du DFCO – recrue la plus chère de l'histoire du Téfécé (8,5 M€) - tentera de se relancer chez les Sang et Or.

Dans le Nord, Wesley Saïd n'effectue pas un saut dans l'inconnu, lui qui avait déjà fréquenté l'entraîneur Franck Haise durant sa formation et qui est resté proche de Corentin Jean et Seko Fofana, deux joueurs connus en sélections. Wesley Saïd a passé avec succès sa visite médicale ce matin dans le Nord-Pas-de-Calais. Son officialisation est attendue dans la soirée.