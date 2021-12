RC Lens - Mercato : un buteur déjà visé par l'ASSE et le Stade Rennais ciblé en janvier !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

C'est un euphémisme de dire que cet attaquant a disparu des radars en France. Formé au Havre, et bon buteur sous ses couleurs en Ligue 2, Lys Mousset avait tenté le voyage en Angleterre à l'été 2016. Direction Bournemouth, puis Sheffield United, sans trop de réussite puisqu'au regard des statistiques, on recense seulement onze buts en cinq ans.

Reste que cet attaquant, aujourd'hui âgé de 25 ans, pourrait rebondir. Et si l'on se fie au très bon compte twitter, MSV Foot, plusieurs clubs français suivraient son dossier. Notamment le RC Lens, jamais avare de bons coups et de paris gagnants.

Le club artésien se rappellera peut-être que l'ASSE, le Stade Rennais et le MHSC avaient déjà tenté leurs chances avec ce même Mousset en 2017.

