RC Lens - Mercato : un cador de Ligue 1 a tâté le terrain pour Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

"Tout ce que je sais, c’est que je suis quelqu’un de très ambitieux qui ne se fixe pas de limites. Je sais ce que le club peut m’apporter, et ce que je peux apporter au club. Il reste cinq jours pour réfléchir et voir quelle décision je vais prendre. Pour moi, tout est possible sur les cinq derniers jours. Il y a des sollicitations, des possibilités. J’ai besoin de réfléchir avec mon entourage. Le club sait ce que j’attends. Il faut profiter de ces moments-là et on verra ce qui va se passer. Je dois réfléchir, j’essaye de ne pas trop me prendre la tête." Voilà ce qu'a déclaré Seko Fofana au micro de Canal+ au sujet de son avenir après la victoire ce samedi du RC Lens face au Stade Rennais (2-1).

Podcast Men's Up Life

Rennes s'est renseigné pour Fofana

Selon les informations du journal L'Equipe, le Stade Rennais, en quête d'un renfort dans l'entrejeu avant la fin du mercato estival, serait venu aux renseignements en milieu de semaine dernière au sujet du milieu de terrain ivoirien. Les dirigeants lensois auraient fait comprendre à leurs homologues rennais qu'il ne voulaient pas se séparer de l'ancien joueur de l'Udinese, à moins d'une offre XXL. Ce que le club Rouge et Noir ne devrait pas être en mesure de faire.

Pour résumer Le Stade Rennais, en quête d'un renfort dans l'entrejeu avant la fin du mercato estival, serait venu aux renseignements en milieu de semaine dernière au sujet du milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana.

Fabien Chorlet

Rédacteur