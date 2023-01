RC Lens - Mercato : Gradit lâche ses vérités sur son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Cette saison, tout comme la précédente, les Sang et Or brillent en Ligue 1 ! Les hommes de Franck Haise sont actuellement à la 2e place du championnat et un certain Jonathan Gradit n’y est pas pour rien. Le natif de Talence est en fin de contrat en juin 2024, le Français s’est exprimé sur son avenir avec les Sang et Or, une prolongation est dans les tuyaux…

« Le club a très bien travaillé, il essaye de prolonger ses cadres et c’est vrai que les dirigeants sont rentrés en contact avec mes conseillers. Moi comme je l’ai dit, j’ai 30 ans et c’est vrai que j’ai une carrière plutôt atypique. Donc forcément, c’est un moment important dans ma vie. C’est certainement le choix le plus important de ma carrière. Je pense que c’est primordial de bien réfléchir pour prendre la meilleure décision possible. Je suis tombé amoureux de Lens et j’espère que le club et mes conseillers trouveront un arrangement prochainement », a confié l’homme de 30 ans dans l’After Foot sur RMC.