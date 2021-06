RC Lens - Mercato : un chèque inespéré arrive d'Angleterre

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Comme souvent, le salut financier des clubs français passera cet été par l'Angleterre. La surpuissante Premier League a, comme tous les autres championnats de la planète, souffert des stades fermés pendant un an à cause de la pandémie de Covid-19. Mais les droits TV très élevés de l'autre côté de la Manche ont permis aux vingt clubs de l'élite anglaise de mieux surmonter cette terrible épreuve. Et donc de pouvoir faire son marché tranquillement sur le reste du Vieux Continent.

Un transfert évalué à 6 M€

La Ligue 1 est l'un des terrains de chasse privilégiés des recruteurs britanniques. Et il s'avère que celui de Brighton and Hove Albion a flashé sur le milieu de terrain de Strasbourg Jean-Ricner Bellegarde (22 ans). Les Seagulls formuleraient une offre en cas de départ d'Yves Bissouma, courtisé par Arsenal et Liverpool.

Ce serait forcément une bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens puisque Bellegarde a été formé en Artois et y a fait ses débuts professionnels. Il a passé au total six années à La Gaillette, de 2013 à 2019, ce qui ferait que les Sang et Or recevraient une belle indemnité de formation en cas de transfert. Transfermarkt évalue la cote de Bellegarde à 6 M€.