RC Lens - Mercato : un cinquième renfort entériné !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Transfuge des Millonarios, le club sud-américain du président Joseph Oughourlian, le RC Lens a enfin acté la signature du milieu offensif colombien Oscar Cortès à l'occasion de la 5ème étape de son MercaTour 2023. Cortes, c'est enfin signé ! Cela fait de longues semaines que ce crack est annoncé à Lens. Ce dernier était même en tribune lors du match amical face à Dunkerque (4-4) le week-end dernier. Le joueur de 19 ans a signé jusqu'en juin 2028. Oscar Cortès est officiellement un joueur du Racing Club de Lens ! #RCLens ! ?￰゚゚ᄀ pic.twitter.com/bZoOTwxpXK — Lensois.com Live (@LensoisComLive) July 14, 2023 🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒5⃣



✍️ Oscar Cortés

📍 Cité des Électriciens de @BethuneBruay

📅 14/07/2023

👉 https://t.co/NA0DVh5A7Z#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/jcDj1kOZbb — Racing Club de Lens (@RCLens) July 14, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer En attendant d'acter la venue annoncée par son club biélarusse du jeune stoppeur ouzbek Abdukodir Khusanov (19 ans), le RC Lens a annoncé une signature attendue de longue date. Celle du crack colombien Oscar Cortès (Millionarios).

Alexandre Corboz

Rédacteur