RC Lens – Mercato : un club aurait déjà pris de l'avance pour Ekitike (PSG)

Si le RC Lens est de plus tenté par Hugo Ekitike (PSG, 21 ans) et que la réciproque est vraie, le dossier de l'ancien Rémois s'annonce quand même très compliqué. En effet, bien qu'Ekitike – qui est poussé vers la sortie à Paris – n'est pas très chaud à l'idée d'être utilisé en monnaie d'échange pour le transfert de Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort et qu'il espère jouer la Ligue des Champions dans l'Artois, un club de Premier League a déjà pris de l'avance.

Déjà un accord PSG – Everton pour Ekitike ?

L'excellent Sports Zone nous apprend qu'Everton a formulé une proposition de 35 M€ + 5 M€ de bonus qui a été acceptée par le PSG. Charge désormais à Hugo Ekitike d'accepter ou non la proposition des Toffees. Déjà là il y a un an, West Ham est aussi à l'affût.

Le PSG souhaite tellement se débarrasser d'Hugo Ekitike qu'il est également prêt à accepter de solutionner son départ en prêt avec option d'achat. Sans doute la meilleure ouverture pour Lens même si, comme on l'a expliqué ce matin, le salaire de l'attaquant est, quoi qu'il arrive, un vrai souci pour les Sang et Or.

⚡️FLASH ZONE ⚽️



Comme révélé en exclusivité, Everton s’est placé sur Hugo Ekitike et propose 35M€ et 5M€ de bonus. ?



▫️Paris a accepté, Hugo Ekitike doit se décider. ?¬ワᄄ



▫️Prêt avec OAO ou vente, Paris acceptera.



▫️Francfort, West Ham et le RC Lens sont également là. ✨ https://t.co/hse07eu8kr pic.twitter.com/PrqDSjcHCO — SPORTS ZONE (@SportsZone__) August 9, 2023

