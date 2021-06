RC Lens - Mercato : un club de Premier League s'intéresse à Fofana

Seko Fofana a eu beau assurer qu'il se sentait bien au Racing Club de Lens et qu'il ne voulait pas spécialement partir cet été, ses performances de la saison écoulée ont attiré l'œil des recruteurs. Ceux de l'OM ont fait acte de candidature pour le recruter il y a déjà quelques semaines et ils ont eu pour seule réponse des Sang et Or qu'ils devraient signer un chèque de 20 M€ pour parvenir à leurs fins.

Pas une priorité pour Watford mais…

A l'étranger, deux clubs italiens, l'AC Milan et l'Atalanta Bergame, ont également pris des renseignements. Mais Fofana ne fait pas office de priorité pour le club lombard, qui lorgne trois autres joueurs de L1 (le Monégasque Youssouf Fofana, le Stéphanois Mahdi Camara et le Marseillais Boubacar Kamara). Idem pour la Dea.

Si bien qu'aujourd'hui, la piste étrangère la plus chaude pour le Sang et Or pourrait être Watford. Les Hornets connaissent bien le joueur puisqu'ils font partie de l'écurie de l'Italien Giampaolo Pozzo, qui détient également l'Udinese, ancien club de Fofana. Cependant, Watford est en négociations avec les Glasgow Rangers pour Glen Kamara. La piste Fofana est explorée en parallèle mais n'aboutira qu'en cas d'échec des discussions avec les Huns.