RC Lens - Mercato : un club de Premier League s'intéresse à Openda

A peine arrivé, aussitôt adopté ! Débarqué à Lens moyennant 10 M€ pour remplacer Arnaud Kalimuendo, Loïs Openda a déjà fait oublier l'attaquant de poche du PSG, aujourd'hui au Stade Rennais. Avec ses 4 buts en 7 matches de Ligue 1, il participe activement à l'excellent début de saison des Sang et Or, qui pointent actuellement sur le podium. Revers de la médaille, cette réussite insolente ne passe pas inaperçue. Le site allezlens.fr annonce un intérêt de Leicester pour l'ancien du Club Bruges. Sous contrat jusqu'en 2027, Openda ne devrait pas quitter l'Artois avant la fin de la saison. Au moins. Mais on aura compris, entre ça et le fait que Franck Haise ait figuré sur la liste de Brighton pour succéder à Graham Potter, que la Premier League suivait avec attention ce qui se passe du côté de Bollaert ! Mercato RC Lens : Loïs Openda déjà courtisé #RCLENS #TeamLens #SangEtOr | https://t.co/hJ7q9aY0d7 https://t.co/pLUyTKX3E9 — RC Lens Addict (@RCLensAddict) September 15, 2022

Pour résumer La réussite du RC Lens ne passe pas inaperçue en Angleterre ! Après Brighton, qui a coché le nom de Franck Haise, c'est Leicester qui lorgne Loïs Openda, auteur de très bons débuts chez les Sang et Or alors qu'il a débarqué à l'intersaison en provenance de Belgique.

