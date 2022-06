RC Lens - Mercato : un club de Premier League touche au but pour Doucouré

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le RC Lens, Cheick Doucouré devrait quitter le club sang et or cet été. En pôle pour recruter le milieu de terrain malien depuis plusieurs semaines, Crystal Palace toucherait au but dans ce dossier.

Doucouré se rapproche de Crystal Palace

En effet, selon les informations de RMC Sport, Cheick Doucouré serait tout proche de rejoindre le 12e du dernier exercice de Premier League, qui devrait débourser 21 millions d'euros plus 5 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 22 ans. Les négociations entre les deux clubs en seraient aux derniers détails.

🔄 Le milieu malien du RC Lens Cheick Doucouré est tout proche de Crystal Palace. Le montant de l'opération est évalué à 21 millions d'euros, plus 5 de bonus. Les négociations en sont aux derniers détails. — RMC Sport (@RMCsport) June 27, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur