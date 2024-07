RC Lens Mercato : un club en pole, feu vert imminent pour Varane ?

Où jouera Raphaël Varane la saison prochaine ? La question se pose en plein mercato et alors que l’ancien défenseur de Manchester United est libre comme l’air. Si le RC Lens et l’OM ont pris des renseignements en début de marché, l’intéressé est depuis courtisé en MLS, en Arabie saoudite et en Italie.

C’est même Côme qui semble le plus à même de le faire signer cet été. Après y avoir passé un long week-end il fin juin, afin de discuter notamment avec l’entraîneur Cesc Fabregas, Fabrizio Romano affirme que le club italien serait optimiste quant à un dénouement positif dans le dossier Varane. Mieux, il espère le feu vert définitif du joueur de 31 ans dans le courant de la semaine.

🚨🔵 Como are confident to get final green light from Raphael Varane this week.



The proposal remains valid on the table, up to Varane and his family — as exclusively revealed. pic.twitter.com/8FJkO7BGwR