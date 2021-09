RC Lens - Mercato : un club européen suit attentivement Facundo Medina

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Excellent dimanche soir au Vélodrome, comme la plupart de ses coéquipiers, Facundo Medina est en train de réaliser un petit exploit, à l'image du RC Lens : confirmer la deuxième saison. Car les Sud-Américains, comme les promus en L1, sont généralement excellents lors de la première année mais connaissent un trou d'air lors de la seconde. Rien de tout cela pour le joueur comme son équipe. Et pour l'Argentin, qui n'a hélas pas été convoqué par sa sélection pour la prochaine trêve internationale, cela se traduit par de nouveaux contacts.

On se souvient qu'en 2020/21, son nom avait circulé du côté de Manchester United. Une piste à oublier aujourd'hui que les Red Devils ont recruté Raphaël Varane. Mais un autre habitué des Coupes d'Europe suit Medina avec attention. Selon MSV Foot, Fenerbahçe va dépêcher des superviseurs pour obtenir des rapports détaillés sur lui. L'ancien de Talleres est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Sang et Or et coté à 10 M€ par le site de référence Transfermarkt.

