RC Lens - Mercato : un coéquipier de Harit en plan B de Kalimuendo (PSG) ?

Même s'il ne l'a pas encore officialisé, le RC Lens a bouclé l'arrivée de l'attaquant du New England Revolution, Adam Buksa. Mais le club sang et or compte encore se renforcer en attaque lors du mercato estival.

Matondo dans le viseur ?

Alors que le retour d'Arnaud Kalimuendo, qui est retourné au Paris Saint-Germain cet été, semble au point mort, le RC Lens serait intéressé par l'attaquant de Schalke 04, Rabbi Matondo, à en croire les informations du média allemand, Bild. Prêté successivement à Stoke City et au Cercle de Bruges, l'international gallois sort d'une saison avec 10 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 27 matchs disputés toutes compétitions confondues. Outre le RC Lens, Brest, Troyes, Leeds, Brentford et Nottingham Forest seraient également sur le coup.

