RC Lens – Mercato : un crack chilien très courtisé dans le viseur pour cet hiver ?

Zapping But! Football Club RC Lens : quelle est la meilleure recrue estivale des Sang et Or ?

Sur le RC Lens est surtout focalisé sur la venue d’un piston gauche voir d’un milieu supplémentaire pour cet hiver, cela n’empêche pas les Sang et Or de prospecter sur quelques coups en Amérique latine. Habitué à œuvrer sur le marché colombien grâce à l’œil des Millonnarios, l’autre club de la galaxie Oughourlian en Amérique du Sud, le Racing serait présent sur le dossier d’un joueur chilien si l’on en croit le média local Redgol qui parle du prometteur Alexander Aravena (Universidad Catolica CD, 21 ans). La fiche du RC Lens sur But! Football Club Du beau monde sur Aravena ? Auteur d’une grosse saison (13 buts, 5 passes décisives en 28 matchs) et sous contrat jusqu’en juin 2025, la pépite chilienne serait également dans les radars du Benfica, du FC Séville, de l’AZ Alkmaar, d’Anderlecht, de Vasco de Gama, de l’Internacional Porto Alegre et de l’Athletico Paranaense. Si le dossier Aravena est complexe du fait du nombre important d’intermédiaires, le profil correspond en tout cas au joueur offensif de percussion qui manque à Franck Haise pour dynamiser son secteur offensif. Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris. Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon la presse chilienne, le RC Lens ferait partie des clubs intéressés par Alexander Aravena (Universidad Catolica CD, 21 ans). Le dossier est cependant complexe du fait de la forte concurrence et des problèmes d'intermédiaires autour du joueur.

Alexandre Corboz

Rédacteur