RC Lens - Mercato : un défenseur central visé en Ligue 2 ?

On vous en parlait hier sur notre site : le RC Lens va devoir batailler pour conserver son défenseur central, Loïc Badé. Convaincant tout au long du dernier exercice, le joueur aurait déjà été approché par le Stade Rennais qui, selon la Voix du Nord, aurait même fait une offre au RCL de 13 millions d’euros. Suffisant ? Rien ne permet de l'affirmer.

En attendant, et toujours selon le quotidien nordiste, les dirigeants des Sang et Or auraient déjà prévu le coup d'après, à savoir un plan B qui porte le nom de Ismaël Doukouré, défenseur central de Valenciennes, âgé de....17 ans. A suivre...