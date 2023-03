RC Lens – Mercato : un défenseur de Fenerbahçe dans le viseur ?

Si le RC Lens compte déjà dans ses rangs Przemyslaw Frankowski en plus de Julien Le Cardinal et Jimmy Cabot, les Sang et Or sont encore sur les rangs pour un nouveau latéral droit si l'on en croit les informations du journaliste turc Ekrem Konur.

En effet, Lens serait à l'affût pour récupérer le néo-international nigérian de Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel (25 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club stambouliote, l'ancien joueur de Blackpool et QPR ne sera cependant pas disponible à moins de 15 M€.

Formé en Angleterre et auteur d'une saison très satisfaisante (30 apparitions, 1 passe décisive) en Turquie, « BOS » est dans le radar de plusieurs clubs de Premier League. Les « abeilles » de Brentford seraient notamment intéressées selon la presse africaine...

?#EXCL| RC Lens is monitoring the situation of Fenerbahce's Nigerian right-back Bright Osayi-Samuel.



?The Turkish club will not listen to offers below 15 million euros for the Nigerian player. ?￰゚ヌᆲ?￰゚ヤᄉ#FB https://t.co/yYXFQCQ1nD pic.twitter.com/1B2a4Zy76G