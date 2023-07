RC Lens - Mercato : un international de Premier League dans le viseur !

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Le RC Lens s'apprête à goûter à la Ligue des Champions et souhaite disposer d'un effectif à la hauteur de cette compétition. Les cibles se multiplient chez les Sang et Or. Un latéral droit international anglais pourrait débarquer au RC Lens.

Une nouvelle victime de la relégation

Kyle Walker-Peters est ciblé par le RC Lens, rapporte Second Tier News. Auteur de 38 matchs et un but cette saison, le latéral anglais semble être lui aussi une victime de la relégation de Southampton. Le club anglais chercherait à dégraisser son effectif. Formé à Tottenham, Kyle Walker-Peters pourrait apporter son expérience au RC Lens et découvrir la Ligue 1. Une arrivée de marque se prépare au RC Lens...

RC Lens want to sign Southampton defender Kyle Walker-Peters on a loan deal#FierDEtreLensois #SaintsFC pic.twitter.com/rfROXjuOit — Second Tier News (@SecondTierNews_) July 25, 2023

