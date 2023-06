RC Lens - Mercato : un défenseur officialise son départ, un nouveau titulaire attaqué !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens va être attaqué de toutes parts cet été au Mercato, les Sang et Or prévu de faire un ménage sur les joueurs n'entrant plus dans les plans de Franck Haise. Après Ismaël Boura, qui a rejoint l'ESTAC en fin de contrat, un deuxième pensionnaire de la Gaillette s'en va. Cory Sène vers un nouveau projet Lancé par Philippe Montanier lors de la saison 2019-20, Cory Sène (22 ans) n'a plus été appelé depuis la promotion de Franck Haise. Devenu un pilier de l'équipe de National 3 cette saison, le Sénégalais ne sera pas retenu à l'issue de son contrat au 30 juin. Sur Instagram, le grand Cory Sène (1m96) a fait ses adieux : « Après avoir passé 4 ans au sein du RC Lens il est temps pour moi de prendre une autre direction. Je tiens à remercier toutes les personnes du club qui m’ont permis de grandir, aussi bien sûr le plan professionnel que personnel. Je n’oublierais jamais ces moments passés dans ce Club mythique de France ».

Medina convoité en Angleterre

Par ailleurs, Foot Mercato croit savoir que le RC Lens sera bel et bien attaqué sur plusieurs de ses cadres au mercato estival. Si Seko Fofana, Kevin Danso et Loïs Openda sont le plus régulièrement cités, Facundo Medina serait quant à lui dans les radars de Brighton et d'un autre club de Premier League. Le défenseur argentin de 24 ans a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2026.

Pour résumer N'entrant pas dans les plans de Franck Haise au RC Lens, Cory Sène ne sera pas conservé à l'issue de son contrat. Cadre de l'équipe réserve, le défenseur sénégalais (23 ans) a confirmé son départ de l'Artois sur Instagram.

