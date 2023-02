RC Lens - Mercato : un départ d’envergure déjà acté cet été ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Si le RC Lens ne marche pas aussi fort qu’un début de saison, la baisse de forme de Seko Fofana n’y est sans doute pas étrangère. « J’ai un peu moins de réussite en ce moment. Un coup de moins bien. Cela fait partie du football, une saison c’est long. Aujourd’hui, j’ai eu de meilleures sensations et le plus important est ce qui va suivre. À moi de bien me préparer pour revenir plus fort », a expliqué le capitaine des Sang et Or dimanche après la défaite contre l’OL (1-2). De plus en plus surveillé en Ligue 1, le milieu de 27 ans peine à faire les différences qu’il faisait auparavant. À te point que les rumeurs d’un départ au cours du prochain mercato estival refont déjà surface, L’Équipe parlant ainsi d’un « Fofana très probable partant cet été. » Affaire à suivre... 💘 Dites le avec des buts 💘



la une du journal L'Équipe de ce mardi 14 février pic.twitter.com/aFAMeju4fJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 13, 2023

Pour résumer Après avoir prolongé son contrat contre toute attente fin août au RC Lens, Seko Fofana (27 ans) aurait désormais de grandes chances de quitter le club artésien au cours du prochain mercato estival. Les rumeurs de départ refont surface.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life