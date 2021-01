RC Lens – Mercato : un départ déjà envisagé pour Badé, un espoir de garder Kalimuendo ?

Si les deux défaites en ce début d'année 2021 face à l'OL et Strasbourg viennent ternir le bilan des Sang et Or, la 9e place acquise à mi-saison (avant le match en retard face à l'OM) à six points de Monaco quatrième et, surtout, à treize longueurs de la place de barragiste détenue par Dijon montre comme Franck Haise et ses hommes ont réussi leur retour en Ligue 1.

La situation de beaucoup risque d'ailleurs de faire débat dans les mois qui viennent. Le quotidien assure en effet que la révélation Loïc Badé pourrait ne pas faire de vieux os dans le Nord. Son profil de défenseur à fort potentiel plaît et une vente juteuse pourrait être programmée dès cet été pour renflouer les caisses. Le cas de figure est identique pour Cheick Doucouré, qui fait partie des grosses valeurs marchandes du club.

Garder Kalimuendo, les dirigeants y croient

Autre cas important à trancher, celui d'Arnaud Kalimuendo. La Voix du Nord assure que les performance de l'attaquant prêté par le PSG donnent envie au RC Lens de le conserver. Les dirigeants seraient même plutôt confiants à l'idée d'y parvenir. Autre joueur qui pourrait s'engager sur la durée, Massadio Haidara dont la prolongation serait en bonne voie.

Enfin, dans les contours à la marge de l'effectif, le départ de Didier Desprez, troisième gardien, se confirme en direction du Paris FC. Le Mercato hivernal pourrait également permettre de trouver des solutions pour Radovanovic et Diallo qui ne sont pas dans les choix prioritaires de Franck Haise.