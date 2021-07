RC Lens - Mercato : un départ se précise à cause de l'OM, un remplaçant déniché en Argentine ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Un an après la très bonne pioche Facundo Medina, le Racing Club de Lens pourrait de nouveau faire marcher le filon argentin pour se renforcer. Selon le journaliste Lahcen Senhaji, les Sang et Or ont ciblé un défenseur d'Independiente en cas de départ d'un de ses arrières très courtisés : "Valence commence à s'intéresser sérieusement à Jonathan Clauss pour remplacer Wass, qui veut partir. Du côté du RC Lens, si départ de Clauss ou Michelin, on prospecte de nouveau en Argentine avec Fabricio Bustos (Independiente), libre en juin prochain".

Latéral droit polyvalent (il peut aussi jouer au milieu), Bustos est âgé de 25 ans. Cela fait cinq saisons qu'il évolue chez Los Diablos Rojos, où il a été formé. Transfermarkt situe sa cote à 5 M€, bien qu'il soit effectivement en fin de contrat dans un an. Il a été sélectionné à quatre reprises avec l'Argentine, en 2018, quand Jorge Sampaoli, aujourd'hui entraîneur de l'OM, était à la tête de l'Albiceleste. Depuis, il n'a plus été convoqué.

