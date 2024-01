RC Lens Mercato : un départ surprise en attaque bouclé avant Haïdara ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Un départ inattendu se profile au RC Lens. Selon L’Équipe, Oscar Cortés ne devrait pas disputer la fin de saison en Artois. Arrivé de Millonarios l'été dernier et sous contrat jusqu'en 2028 avec les Sang et Or, l’attaquant n'a disputé que 40 minutes en Ligue 1 cette saison (1 but, 1 passe décisive).



Cortes vers les Rangers cet hiver ?

Le joueur de 20 ans devrait, sauf retournement de situation, être prêté avec option d'achat aux Rangers. L’équipe de Glasgow est actuellement classée au deuxième rang du championnat écossais.

🏁 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆̀𝒓𝒆 𝒗𝒊𝒄𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟐𝟒 🫡



Entreprenants et valeureux, les Sang et Or empochent 3⃣ points mérités à l'extérieur et livrent par la même occasion un 9⃣e clean sheet cette saison en Ligue 1 ! Bravo Messieurs ! 👏@ToulouseFC 0⃣-2⃣ @RCLens#TFCRCL pic.twitter.com/qzsvA2Cq4E — Racing Club de Lens (@RCLens) January 28, 2024

