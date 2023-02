RC Lens - Mercato : un départ tombe à l'eau et un autre est officialisé !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

En instance de départ depuis plusieurs mois, le milieu de terrain du RC Lens, Adam Oudjani, qui évolue avec la réserve du club artésien depuis son arrivée à l'été 2020, était parti en Espagne afin de réaliser un essai avec Elche pour un éventuel transfert. Mais selon les informations de Lensois.com, l'essai de l'Algérien n'aurait pas été concluant et il serait rentré à Lens ces derniers jours. En fin de contrat en juin prochain avec les Sang et Or, Adam Oudjani ne devrait pas être prolongé par les dirigeants lensois.

C'est officiel pour Kembo à Gijon !

Par ailleurs, Gijon a officialisé ce vendredi l'arrivée du défenseur central du RC Lens, Yann Kembo. Il y a quelques jours, le joueur de 20 ans avait lui-même annoncé son départ de Lens.

"Après avoir passé 3 ans et demi au sein du RC Lens il est temps pour moi de prendre une autre direction. Je tiens à remercier toutes les personnes du club qui m’ont permis de grandir, aussi bien sûr le plan professionnel que personnel. Je n’oublierais jamais ces moments passés dans ce club mythique de France."

Pour résumer Ça bouge du côté de l'équipe réserve du RC Lens ! Alors que l'essai d'Adam Oudjani à Elche n'aurait pas été concluant, le départ de Yann Kembo pour Gijon a été officialisé par le club espagnol.

