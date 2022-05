RC Lens - Mercato : un des meilleurs snipers d’Europe est à la Gaillette !

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Arnaud Pouille et Florent Ghisolifi ont jeté les premières bases de ce que serait le mercato du RC Lens. Pour anticiper ces départs et se renforcer, les dirigeants des Sang et Or ont établi un plan précis pour cet été. Selon La Voix du Nord, les dirigeants travailleraient sur trois listes de joueurs différentes : une prioritaire (avec peu de noms), une seconde (assez fournie) et une dernière VIP (avec des joueurs a priori inaccessible).

Si l’on sait déjà qu’un buteur est recherché en attendant d’en savoir plus sur la situation d’Arnaud Kalimuendo au PSG, Simon Banza (25 ans) a fait son retour à la Gaillette ces derniers jours après la fin de son prêt à Famalicao. Le club portugais n’a pas pu lever l’option d’achat.

Celle-ci était évolutive et ses brillantes performances l’ont fait monter à 5 millions d’euros. L’attaquant du RC Lens intéresserait beaucoup de clubs désormais eu égard à son excellent bilan : 14 buts, 2 passes décisives, 27 dribbles réussis, 15 passes clés et 69 tirs (dont 43 cadrés) en 29 matches.

#RCLENS || Fin du prêt de @simbnz du côté de @FCF1931_Oficial:



🏟 29 matchs

⚽️ 14 buts.

🎯 2 passes décisives.

👟 69 tirs - 43 cadrés.

🔑 15 passes clés.

✌🏼27 dribbles réussis. pic.twitter.com/MQJtis2uHa — 𝗠SV FOOT (@MSVFoot) May 22, 2022

Pour résumer Alors que les recruteurs du RC Lens a établi plusieurs listes en vue du mercato estival, avec notamment un nouvel attaquant en vue la saison prochaine, un goleador brillant se trouve à la Gaillette : Simon Banza (25 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur