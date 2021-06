RC Lens – Mercato : un Espoir de la Gaillette file en Belgique

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le RC Lens n'a pas laissé partir autant de promesses que certains autres centres de formation français, les Sang et Or se sont quand même résolus à quelques départs afin de faire des économies. C'est notamment le cas du jeune belge Martin Piedeleu (milieu, 17 ans) qui n'a pas été retenu à l'issue de son contrat aspirant.

Tout juste parti de la Gaillette, l'intéressé a déjà retrouvé un centre de formation. L'ex-Lensois retourne dans son pays au RFC Seraing. Le joueur a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.