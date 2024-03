RC Lens Mercato : un géant anglais déboule sur Wahi, pactole en vue pour les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le Racing a-t-il une meilleure équipe que la saison dernière ?

Plus gros transfert de l’histoire du RC Lens l’été dernier (30 M€), Elye Wahi (21 ans) n’est pas encore parvenu à lever tous les doutes par ses performances (8 buts, 3 passes décisives en 28 apparitions TCC). Néanmoins, l’ancien Montpelliérain pourrait permettre au Racing de faire une petite plus-value en seulement un an.

Lens a fixé la barre à 50 M€ pour Elye Wahi

En effet, si l’on en croit le journaliste turc Ekrem Konür, Newcastle reste à l’affût de la situation de Wahi et pourrait formuler une offre dès l’été 2024 pour récupérer le natif de Courcouronnes.

A Lens, on n’est pas forcément fermé à une vente d’Elye Wahi, sous contrat jusqu’en juin 2028, mais on espère récupérer aux alentours de 50 M€ de son transfert. Un an après la plus-value Openda, le Racing va-t-il rééditer son coup ?

Newcastle United are monitoring the situation of Lens striker Elye Wahi.



