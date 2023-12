RC Lens - Mercato : un géant européen à l'agonie débarque sur Alvaro Barrea

Pour le marché hivernal qui ouvre ses portes dans quatre jours, le RC Lens vise un milieu de terrain, éventuellement un attaquant de percussion, mais sa grande priorité est un piston gauche. Deiver Machado est indisponible jusqu'en février et Massadio Haïdara va jouer la CAN. Przemyslaw Frankowski peut dépanner dans ce couloir mais il est moins à l'aise qu'à droite. Il a été question d'un intérêt pour l'Argentin Alvaro Barreal (23 ans, Cincinatti), intérêt partagé avec un autre club français.

Mais la Ligue 1 ne serait plus seule sur l'ancien joueur de Velez Sarsfield, sous contrat jusqu'en 2024 avec le club de MLS. L'Ajax Amsterdam serait aussi intéressée. Les Lanciers vont frapper très fort en janvier après une première partie de saison honteuse pour une écurie de leur standing. Un temps inquiété par la relégation en Eredivisie, ils ont fini 3es de leur poule d'Europa League dans laquelle figurait l'OM et viennent de se faire sortir de la Coupe des Pays-Bas par des amateurs qui n'avaient plus gagné un match dans cette compétition depuis 90 ans ! C'est la crise à l'Ajax, qui a un besoin impérieux de recruter. Et pourrait donc dégainer le carnet de chèques à tout-va en janvier, notamment pour attirer Barreal...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

4/ 🔄 Originally joining Cincinnati as a winger from Vélez Sarsfield in 2020, Barreal transformed into a left wingback. Now, the European links grow stronger, with RC Lens (Ligue 1) and Ajax (Eredivisie) in the mix over the past transfer windows. 🔄🌐 #TransferNews #BarrealMoves