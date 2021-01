RC Lens – Mercato : un goût de FC Nantes dans le prochain deal des Sang et Or ?

Porté par une saison réussie malgré la défaite du week-end face au FC Metz, le RC Lens n'a pas de raison de changer grand chose à son effectif pendant le Mercato estival. Quelques ajustements restent néanmoins à trouver après les départs de Bayala, Desprez ou encore Charles Boli qui a été prêté au Paris FC.

Aleksandar Radovanovic fait partie des cas les plus épineux, lui qui semble très loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux derrière Medina, Badé, Gradit, Fortes, Haidara voire même Diallo. Le défenseur serbe semble faire partie des joueurs qui ne seront pas retenus.

Mogi Bayat en première ligne sur le dossier ?

Et selon le journaliste belge Sacha Tavolieri, une opportunité serait creusée du côté de la Belgique. Charleroi serait en effet intéressé par Radovanovic et pourrait même soumettre une offre prochainement au RC Lens. Un dossier qui, comme le sous-entend l'insider Mohamed Toubache-Ter, porterait le sceau d'un certain Mogi Bayat.

Rien de très surprenant dans la mesure où Medhi Bayat, son frère, est tout simplement l'administrateur délégué du club belge. L'agent souvent considéré comme le directeur sportif officieux du FC Nantes pourrait donc être mêlé à un nouveau transfert en Ligue 1, après le transfert de Krépin Diatta à l'AS Monaco.