RC Lens – Mercato : un gros coup chez les Sang et Or ? Oughourlian répond !

Rare dans les médias, Joseph Oughourlian a accordé un entretien à la Voix des Sports. Si ce dernier ne sera publié que le 16 août prochain, le média nordiste a déjà publié certains extraits de l'entretien dans son édition du jour. Le président du RC Lens y évoque son ambition, la ferveur locale … Et la difficulté d'envisager un gros coup au Mercato.

Oughourlian veut "raison garder" au Mercato

Concernant les objectifs, Joseph Oughourlian ne voit pas trop haut et vise le même que l'an passé : le maintien. « C'est fondamental de redevenir un pensionnaire stable de la L1 (…) Si on répète une deuxième année avec ce type d'état d'esprit et notre public qui revient, on sera très contents ». Estimant que le football français est « devant une catastrophe financière », Oughourlian a souffert de voir le stade Bollaert-Delelis vide l'an passé : « C'est un crève-coeur. Le public, c'est notre marque de fabrique. D'autres peuvent peut-être s'accommoder du huis clos, pour nous, c'est terrible ».

Conscient que les gens ont vite tendance à s'enflammer à Lens avec les résultats (« Je préfère ça que de rentrer dans l'année déprimé »), l'actionnaire du Racing prévient : il ne fera pas de coup « à la Seko Fofana » (une recrue à 10 M€) cet été. « Le club a été très affecté financièrement. Comme tous les autres clubs français, c'est déjà énorme de tenir le cap dans le contexte actuel. En finissant 7e, on a eu un tiers de moins de droits TV que ce qu'on avait inscrit dans le budget en ayant prévu d'être 17e. L'an dernier, on voulait avoir quelques certitudes et c'est pour ça qu'on avait recruté Seko. Mais on avait un budget qui n'incluait pas les mêmes droits TV et l'espoir de retrouver notre public et retrouver nos sponsors. Les crises Covid et Mediapro sont passées par là. Il faut donc raison garder ».