RC Lens - Mercato : un gros poisson ciblé en attaque ?

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

On aimerait vous donner un nom. Un indice. Mais il n'en est rien. Juste, mais c'est déjà intéressant, la volonté supposée de la direction du RC Lens de frapper fort dans les prochaines semaines lors du mercato estival. Et ce dans le domaine offensif.

En effet, est c'est une information donnée par le sérieux Mohamed Toubache-Ter, le RCL s'apprêterait donc à ferrer un gros poisson, "un désir puissant de la direction." Un transfert ? L'achat définitif d'Arnaud Kalimuendo ? Rien ne permet d'en savoir plus. Les prochaines semaines permettront d'en savoir plus.

Bonjour,



Pour le moment, nul n'est objectif dans son fantasme, puisque celui-ci n'est qu'imaginaire…



En revanche, le board lensois est sur un gros poisson dans le domaine offensif… c’est un désir puissant de la direction. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 10, 2022

Pour résumer Au même titre que bon nombre de clubs de Ligue 1, le RC Lens devrait se montrer actif lors du prochain mercatique estival. Une rumeur a même pris corps ces dernières heures avec la quête d'un cadre sur le front de l'attaque des Sang et Or.

Benjamin Danet

Rédacteur