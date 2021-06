RC Lens – Mercato : un héros de la remontée en L1 quitte les Sang et Or (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dijon, relégué en L2, officialise ce lundi l'arrivée de Cheick Traoré. L'international malien, qui avait participé à la remontée en Ligue 1, quitte donc les Sang et Or, où il avait vu sa progression freinée par une rupture du tendon d’Achille. « Je tiens tout d’abord à remercier le DFCO pour la confiance accordée. Je sors d’une grosse blessure et je n’ai pas spécialement joué cette saison. Un club comme le DFCO, qui vient de descendre et qui connaît bien l’élite, c’est un beau challenge à relever. Le DFCO est un club familial, avec des valeurs. C’est ce qui a fait pencher mon choix. [...] Je me sens prêt mentalement. Maintenant, à moi de prouver sur le terrain », a commenté Cheick Traoré, qui portera le numéro 27 au DFCO.