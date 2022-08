RC Lens - Mercato : un international invité au départ par son sélectionneur ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le temps passe et rien ne semble changer. C'est du moins ce que doit se dire le milieu de terrain international norvégien, Patrick Berg, qui tarde à trouver une place de titulaire au sein du onze lensois de Franck Haise. Si rien ne dit que le joueur commence à trouver le temps long, son sélectionneur, Ståle Solbakken, dans les colonnes de Nettavisen, s'est montré beaucoup plus clair. Des propos repris par Lensois.com. "Je n’étais pas inquiet la saison dernière, mais la situation actuelle m’inquiète beaucoup plus. Si ça continue comme ça, ce n’est pas bon pour sa carrière. La situation est désormais différente de la saison dernière où il venait d’arriver au sein du club. Nous en avons parlé l’année dernière et nous avons clairement dit qu’il fallait y aller doucement, mais, maintenant, il doit jouer(...) Il a un bon contrôle sur sa carrière et sait ce qui lui convient le mieux, donc je ne vais pas m’impliquer là-dedans."

Pour résumer Arrivé au RC Lens depuis plusieurs mois, le Norvégien Patrick Berg tarde toujours à convaincre son entraîneur, Franck Haise. Ce qui commence à inquiéter le sélectionneur de son pays qui se demande si un choix fort n'est pas à prendre.

Benjamin Danet

Rédacteur

