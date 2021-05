Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Quarante-huit heures après avoir fait signer le demi-frère de Raphaël Varane, Jonathan, le RC Lens poursuit sa prolongation de talents issus de la Gaillette. Ce jeudi, c'est le milieu offensif Boubakar Camara qui a eu droit à son premier contrat pro (la durée n'est pas précisée).

« Ça a été long, parfois difficile, mais mon travail fait que je signe aujourd’hui mon premier contrat pro, au RC Lens. C’est une grande fierté ! Quand on est dans un centre de formation, on sait que tout le monde ne peut pas y arriver. C’est une belle preuve de confiance. D’autant plus que j’ai vécu une saison difficile lorsque j’étais en U19. J’ai été blessé pratiquement toute cette saison. C’était compliqué de ne pas jouer et de voir les autres progresser sans moi. Mais j’ai toujours cru en moi et j’ai fait preuve d’un mental fort pour être récompensé aujourd’hui. J’ai intégré le groupe pro plusieurs fois cette saison. J’ai ressenti de la fierté de m’entraîner aux côtés des plus grands. C’est un autre monde ! Quand je suis avec eux, je donne le maximum. Les pros ne lâchent rien, donc ça booste. Ce n’est que du plus », a déclaré l'intéressé.