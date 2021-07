RC Lens - Mercato : un jeune gardien s'engage avec les Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le Racing Club de Lens vient d'annoncer la signature de Valentino Lesieur, gardien de 18 ans qui était présent hier pour le premier match amical de l'intersaison face au Standard de Liège (1-1). Grand (1,95m), ce joueur passé par Rouen et le FC Nantes vient renforcer un compartiment comptant déjà Jean-Louis Leca, Wuilker Farinez et Yannick Pandor

Selon le coordinateur sportif Florent Ghisolfi, Lesieur sera mis en concurrence avec Pandor pour le poste de numéro 3 chez les pros, les deux gardiens se partageant le temps de jeu avec la réserve en National 2.

[Officiel] C’est fait pour le jeune gardien Valentino Lesieur qui s’engage pour 3 ans avec le RC Lens https://t.co/9Av4ktnpwp #rclens — Lensois.com RSS (@LensoisCom) July 8, 2021