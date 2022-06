RC Lens - Mercato : un joli chèque en prévision pour les Sang et Or ?

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

28 matches, 12 buts et 3 passes décisives. On a connu pire bilan pour un attaquant. C'est celui d'un ancien de la L1, au RC Lens en l'occurrence. Parti discrètement l'été dernier en direction de Famalicao, sous forme de prêt dans ce club modeste du championnat portugais, Simon Banza a confirmé, loin du Nord, son immense potentiel.

Résultat, et comme le souligne justement le site Allezlens, plusieurs clubs tentent désormais de s'attacher les services d'un joueur qui dispose encore d'une année de contrat au RC Lens. Le SC Braga aurait déjà formulé une offre, comprise entre 5 et 7 millions d'euros, mais le FC Porto, le Sporting CP et Benfica n’auraient pas, non plus, lâcher le dossier.

A suivre.

Pour résumer Parti, sur la pointe des pieds, tenter sa chance dans le championnat portugais, au sein du club de Famalicao, l'attaquant Simon Banza pourrait rapporter une jolie somme au RC Lens dans les prochaines semaines. Car plusieurs écuries portugaises sont intéressées.

Benjamin Danet

Rédacteur