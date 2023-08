RC Lens - Mercato : un petit prodige de Ligue 1 pour boucler le recrutement en beauté ?

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens est insatiable. Après avoir été l’un des premiers clubs de Ligue 1 à avancer ses pions cet été, les Sang et Or n’en font pas encore fini de leur mercato dans le sens des arrivées. Selon L’Équipe, le Racing se cherche encore un piston et une opportunité au milieu n’est pas à exclure. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Diarra toujours ciblé à Strasbourg ? Le quotidien sportif évoque la piste menant au jeune Strasbourgeois Habib Diarra. Ciblé depuis de longes semaines, le milieu de terrain de 19 ans est sous contrat jusqu’en 2027 et pourrait donc faire l’objet d’une offensive de dernière minute de la part des Sang et Or. La une du journal L'Équipe du mercredi 23 août



Lire l'édition > https://t.co/Na6Tw5zH9H pic.twitter.com/QH3qOPcphO — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si le RC Lens a réalisé un gros coup en recrutant le jeune attaquant Elye Wahi en provenance du Montpellier HSC, le club artésien ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin avec deux renforts encore visés. Dont un en Ligue 1 ?

Bastien Aubert

Rédacteur