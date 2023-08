RC Lens - Mercato : un Sang et Or déçoit Haise et oblige à recruter

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Depuis sa remontée dans l'élite il y a trois ans, le Racing Club de Lens ne nous a pas habitué aux ratés en matière de transfert. Mais selon Mohamed Toubache-Ter, Julien Le Cardinal serait l'exception qui confirme la règle. Sur Twitter, l'insider a écrit : "Lens est déçu des performances de Le Cardinal d’où cette envie d’avoir trois mecs pour deux postes !". VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Un piston droit d'ici vendredi ? C'est donc confirmé, les Sang et Or veulent recruter un défenseur capable de jouer dans le couloir droit d'ici vendredi et la fin du mercato. Une volonté renforcée par la blessure de Frankowski. Les dernières heures du marché estival des transferts s'annoncent donc chargés du côté de l'Artois, ce qui se comprend d'autant plus après ce début de saison délicat (1 nul, 2 défaites). Le calendrier du RC Lens pour la saison 2023-24 Lens est déçu des performances de Le Cardinal d’où cette envie d’avoir 3 mecs pr deux postes !! #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 28, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens aurait l'intention de recruter un autre défenseur central avant la fin du mercato. Cela parce que Julien Cardinal, arrivé à la fin de l'automne en provenance du Paris FC, n'a pas réussi à convaincre Franck Haise.

Raphaël Nouet

Rédacteur