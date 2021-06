RC Lens - Mercato : un joueur fait ses adieux, un buteur prisé s’éloigne du Racing

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Cheick Traoré au RC Lens, c’est fini. L’international malien, arrivé de Guingamp durant l’été 2019, s’est fendu d’un message sur Instagram pour dire au revoir : « Merci au RC Lens et vous supporters, je ne vous oublierai jamais. A très vite sur les terrains. Je ne vous souhaite que du bonheur pour la suite. Et surtout ne l’oubliez jamais, vous êtes uniques. Continuez à me follow. »

Sporar proche de Fenerbahçe ?

Par ailleurs, si le RC Lens pouvait être intéressé par Andraz Sporar, l’intérêt grandissant de Fenerbahçe évoqué le week-end dernier se confirme dangereusement pour les Sang et Or. « Sporar est l’une des pistes marquées en rouge par le club turc, lui qui a passé la saison en prêt à Braga et qui ne fait pas partie des plans du Sporting Portugal pour l’exercice qui arrive, assure le site espagnol Todo Fichajes. Il n’y a pas encore eu d’accord mais tout indique qu’une offensive sera lancée dans les prochaines semaines. » On parle d’une somme comprise entre 7 et 8 millions pour le buteur slovène de 27 ans. Le RC Lens est prévenu.

Le message d'au revoir de Cheik Traoré, latéral droit du #RCLens en partance vers le #DFCO qui n'aura jamais eu réellement l'occasion de montrer son talent sous nos couleurs.

