RC Lens – Mercato : un joueur recalé par les Sang et Or a trouvé comment rebondir

Pas plus dans les plans de Franck Haise que dans ceux de la réserve lensoise, Simon Nsana a quitté le RC Lens au mois de novembre dernier. Pourtant convoité dans le passé par de grands clubs européens, Nsana a depuis éprouvé des difficultés à se relancer. Mais la donne pourrait changer.

Ces dernières semaines, Nsana était évoqué pour un rebond à l'étranger. La Voix du Nord annonçait que le joueur pourrait même relever un challenge excitant en MLS au sein de l'Inter Miami de David Beckham, avec comme partenaire Blaise Matuidi ou Gonzalo Higuain.

Finalement, c'est bien plus proche de la France que Simon Nsana va relever un nouveau challenge. Selon le journaliste de RMC Loïc Tanzi, ce dernier devrait s'engager sous peu avec le club suisse de Saint-Gall.