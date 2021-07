RC Lens – Mercato : un latéral gauche tout proche, les Sang et Or se renforcent

Zapping But! Football Club RC Lens : les meilleures déclarations de l'année 2020

Issiaga Sylla et Cheick Traoré partis, le RC Lens cherche un nouveau piston gauche. Et selon Mohamed Toubache-Ter, le dossier avance bien. Refroidis par le Nîmes Olympique qui dit avoir reçu une offre de 2,3 M€ pour Birger Meling, les Sang et Or auraient accéléré ces dernières heures pour Deiver Machado.

Machado moins cher que Meling

Comme révélé par le site LesViolets.com et confirmé par la Dépêche, le Colombien de 27 ans doit signer ce jour son contrat avec le RC Lens. Machado était moins cher que Meling pour qui le club artésien était quand même prêt à offrir jusqu'à 1,5 M€.

Comme évoqué par @LesVioletsCom, le choix numéro 2 (Machado) du board lensois devrait s’engager à Lens (pas encore d’accord total ms ça devrait se faire)

Lens a fait une proposition d’un montant de 1,5M€ pr Meling.

Nîmes a répondu « on discute pas à - de 2.3M€ »#NO #RCLens https://t.co/vqrj6iQWuF — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 2, 2021

Winamax a signé pour patienter

En attendant d'acter l'arrivée de son nouveau défenseur, le RC Lens a officialisé une autre arrivée : celle de Winamax Sport en sponsor. « On voudrait saluer les amis Sébastien Thoen et Thomas Séraphine de Winamax qui ont eu l'entrée qu'ils méritaient ! », a écrit le club dans un communiqué.

« On voudrait saluer les amis Sébastien Thoen et Thomas Séraphine de @WinamaxSport qui ont eu l’entrée qu'ils méritaient ! » 😉🤭

🤝 Bienvenue en Sang et Or Winamax Sport ! https://t.co/Td0pEBlvLM — Racing Club de Lens (@RCLens) July 2, 2021