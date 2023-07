RC Lens - Mercato : un milieu de terrain file en Turquie (Officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

On attendait l'officialisation, elle est arrivée. Jean Onana quitte donc le RC Lens pour s'engager avec le club turc du Besiktas Istanbul. Transfert qui devrait rapporter 4 millions d'euros environ au club lensois. Message du club Dans un communiqué, le RCL a tenu à souhaiter bonne chance à celui qui était arrivé la saison dernière en provenance des Girondins de Bordeaux. "Apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues sous la tunique sang et or, dont 10 fois dans le onze de départ, le milieu défensif rallie le club de Besiktas en première division turque. Merci et bonne continuation Jean !" Jean Onana rejoint @Besiktas 🔄



Merci et bonne continuation Jean !#FierDEtreLensois pic.twitter.com/ovYqEt4A3E — Racing Club de Lens (@RCLens) July 21, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer C'était attendu, c'est désormais officiel : le milieu de terrain international camerounais, Jean Onana, quitte le RC Lens et rejoint le championnat turc sous les couleurs du Besiktas. Les Sang er Or ont officialisé le transfert ce vendredi soir.

