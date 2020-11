RC Lens - Mercato : un nouveau chèque très juteux signé par le Real Madrid ?

L’anecdote a fait beaucoup parler au début du mois autour du RC Lens. En 2011, le Real Madrid avait réalisé un excellent coup en faisant signer pour 10 M€ Raphaël Varane (27 ans) et n'a pas oublié le travail de formation immense réalisé par le Racing. En effet, en 2018, au moment de la levée d'une quatrième Ligue des champions et même si le nouveau contrat de Varane (prolongé jusqu'en 2020 puis 2022) ne comprenait plus de clause, l'entité madrilène a quand même versé une prime de 500 000€ à Lens pour ce nouveau sacre continental.

Varane plus que jamais suivi par Manchester United

« On a écrit une lettre à Florentino Perez. Sa réponse a été positive. C'était un geste d'une telle classe de sa part... Un geste de seigneur, tout simplement », a commenté dans La Voix du Nord l’ancien dirigeant du RC Lens à l'époque Didier Roudet. En 2021, le cas Varane pourrait encore rapporter un chèque juteux au club artésien... cette fois-ci au titre du mécanisme de solidarité à la formation.

Selon le Daily Mail, le champion du monde serait de nouveau dans le viseur de Manchester United... comme il y a dix ans. Sauf que cette fois-ci, les Red Devils auraient de meilleurs arguments, notamment celui de signer un gros chèque au Real Madrid pour financer l’arrivée de Kylian Mbappé en 2021. Cela ferait les affaires du RC Lens, qui pourrait donc récupérer une partie de la mise eu égard à son statut de club formateur de Varane. A titre d'exemple, les Sang et Or ont récemment reçu 420 000 euros du Valence FC sur le transfert à 12 M€ de Geoffrey Kondogbia à l’Atlético Madrid. Varane, lui, est coté à 70 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt et a passé plus de temps au RC Lens...