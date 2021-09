RC Lens – Mercato : un nouveau club pour Mounir Chouiar

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Très bon lors de son passage au RC Lens, Mounir Chouiar laissera sans doute un moins bon souvenir du côté de Dijon. Relégué en L2, le club bourguignon vient de prêter ce lundi le milieu offensif en Turquie.

A 22 ans, Chouiar évoluera du côté du Yeni Malatyaspor, c'est officiel.

MERCATO / OFFICIEL



Le #DFCO et le club turc du @YMSkulubu ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Mounir Chouiar.



L'attaquant a porté le maillot dijonnais à 48 reprises pour un total de 6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. pic.twitter.com/Tb43JL50bd — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) September 6, 2021