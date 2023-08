RC Lens - Mercato : un nouveau concurrent de taille pour De Ketelaere

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Nous l'avons relayé hier : le RC Lens est intéressé par le milieu offensif Charles de Ketelaere. Auteur d'une saison 2021-22 à 18 buts et 10 passes décisives avec le Club Bruges, le Belge de 22 ans avait été transféré pour 35 M€ à l'AC Milan, où il n'a pas réussi à s'imposer. Tuttosport a révélé hier que les Sang et Or mais également le PSV Eindhoven, Aston Villa et le RB Leipzig étaient intéressés par ses services, les Néerlandais ayant dégainé une offre à 28 M€.

L'Atalanta de gros moyens après le transfert de Hojlund

Ce mardi, le quotidien belge La Dernière Heure en dit plus sur ce dossier et ajoute un concurrent de taille au Racing pour De Ketelaere : l'Atalanta Bergame. La Dea va récupérer près de 100 M€ pour le transfert de son attaquant Ramus Hojlund à Manchester United et n'aura donc aucun mal à aligner la trentaine de millions d'euros attendue par Milan pour lâcher son flop. Les Sang et Or vont devoir se montrer très persuasifs s'ils tiennent vraiment à recruter le Belge...

